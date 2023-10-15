Жизель Бюндхен рассказала о любимой оздоровительной процедуре

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен рассказала о своей любимой оздоровительной процедуре, благодаря которой чувствует себя счастливой. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее слова цитирует издание People.

43-летняя манекенщица заявила, что ей для сохранения ментального и физического здоровья необходимо регулярно бывать на свежем воздухе. По словам модели, природа для нее - "лучшее оздоровительная процедура". Бюндхен любит гулять, купаться в океане, бегать по пляжу или ходить босиком по траве - такое времяпрепровождение всегда заряжает ее энергией и делает счастливой.

Я люблю солнечный свет. (...) Солнце просто поднимает мне настроение. Когда люди говорят: "О, здесь так жарко", я отвечаю: "Мне это нравится. Я люблю жару".

Также Бюндхен ежедневно медитирует, занимается йогой, джиу-джитсу, чтобы поддерживать физическую форму и контролировать уровень стресса.