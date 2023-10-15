Хью Джекман готов «быстро жениться» после развода

Голливудский актер Хью Джекман готов к новым отношениям сразу после развода с Деборрой-Ли Фернесс. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает NewIdea.

Инсайдер сообщил изданию, что Хью Джекман не страдает из-за развода и планирует в ближайшее время жениться.

"Он не собирается сидеть сложа руки или прятаться, беспокоясь о том, что подумают люди. Они с Деб работают над своим разводом уже почти два года, и они оба готовы жить полной жизнью. Снова найти любовь - один из его главных приоритетов. Все думают, что Хью довольно быстро снова женится. Он такой добрый человек и, скорее всего, влюбится в первую попавшуюся девушку, которая бросится ему в глаза", - заявил инсайдер.

16 сентября стало известно, что Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет брака.

"По прошествии последних нескольких лет любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась скорее в дружбу, которая была разрушена во время COVID, поскольку карантин совсем не помог их браку и действительно осложнил их отношения", - сообщил источник.

Актер был женат на Деборре-Ли Фернесс с 1996 года. Они познакомились на съемках сериала "Коррелли". Супруга старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого актеры усыновили двоих детей - сына Оскара и дочь Аву Элиот.