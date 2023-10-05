https://news.day.az/showbiz/1603758.html Про говорящего мышонка Стюарта Литтла снимут сериал
Про говорящего мышонка Стюарта Литтла снимут сериал
Стало известно о съемках детского сериала по мотивам повести-сказки "Стюарт Литтл", в которой главным героем является говорящий мышонок. Об этом пишет Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Производством сериала займется Sony Pictures Television. Отмечается, что новый проект позиционируется как шоу "Хулиганы и ботаны", но с мышонком в главной роли.
Сериал выйдет почти через 25 лет после премьеры первого художественного фильма про Стюарта Литтла.
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