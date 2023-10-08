Renaissance World Tour Бейонсе собрал более полумиллиарда долларов
Renaissance World Tour американской певицы Бейонсе собрал более полумиллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Рекордное турне исполнительницы завершилось 1 октября в Канзас-Сити, штат Миссури. Кассовые сборы составили 579 миллионов долларов, что позволило Renaissance World Tour войти в десятку самых прибыльных туров всех времен.
Сейчас турне Бейонсе находится между туром группы The Rolling Stones под названием A Bigger Bang Tour с бюджетом в 558 миллионов долларов и туром коллектива Guns N' Roses под названием Not in This Lifetime... Tour, сборы которого составили 584 миллиона долларов.
Певица посетила 39 городов Европы и США: на ее концерты было продано 2,7 миллиона билетов.
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