Netflix повысит цены на подписки после забастовки в Голливуде

Стриминговая платформа Netflix повысит цены на подписки после окончания забастовки сценаристов и актеров в Голливуде. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что онлайн-кинотеатр поднимет цены спустя несколько месяцев после окончания забастовки. Информации о новых тарифах пока нет. Известно, что сперва Netflix скорректирует ценовую политику для американского региона. Позже это коснется пользователей стриминга по всему миру.

В сентябре Гильдия сценаристов Голливуда объявила, что завершает крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Она началась в мае 2023 года, 13 июля к кинописателям присоединилась Гильдия киноактеров США.