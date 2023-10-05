Хью Джекман съехал из дома после объявления о разводе

Австралийский актер и звезда "Росомахи" Хью Джекман после объявления о разводе покинул особняк, который он арендовал с супругой с 2008 года. Теперь владельцы выставили дом на продажу, пишет местная риелторская компания REA Group, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первые владельцы продали поместье больше чем за десять миллионов долларов в 2011 году, а текущие хозяева установили ежемесячную арендную плату в размере пяти тысяч долларов. Двухэтажный особняк расположен на участке площадью 1140 квадратных метров в местечке Вуллара, в пригороде Сиднея.

В доме есть пять спален, главная из которых дополнена двумя гардеробными, и шесть ванных. Также в нем располагаются две гостиные: одна совмещена со столовой, а другая - с семейной комнатой, а также кухня с островом, рабочий кабинет и кладовая дворецкого. Кроме того, дом оборудован кондиционерами, газовыми каминами и системой сигнализации. Вид с лоджии выходит на открытые террасы, теннисный корт и облагороженные сады. В распоряжении хозяев особняка также есть бассейн.

Ранее супруги Хью Джекман и Деборра-Ли Джекман объявили о разводе после 27 лет брака. В 2000 году пара усыновила мальчика Оскара Максимилиана, а в 2005-м - девочку Аву Элиот. Актер нередко признавался журналистам, что счастлив в браке, а супругу называл лучшей мамой в мире.