Американского актера Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте с подозрением на инфаркт. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что 64-летнему артисту стало плохо во время XV Ташкентского международного кинофестиваля в среду, 4 октября, однако опасения не подтвердились. "Кевина Спейси экстренно госпитализировали из-за опасений по поводу сердечного приступа, после того как у него онемела рука на кинофестивале", - пишет издание.

В медицинском учреждении врачи обследовали знаменитость и провели ему МРТ. Позднее Спейси выступил на фестивале с речью, в которой рассказал о произошедшем.