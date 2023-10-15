Дэвид Бекхэм подшутил над женой из-за ее лжи о простом происхождении

Футболист и тренер Дэвид Бекхэм поймал жену на лжи о ее происхождении во время интервью. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

Бывшая солистка Spice Girls Виктория Бекхэм рассказала, что никогда не жила роскошной жизнью, а ее родители были обычными рабочими. Однако во время интервью слова дизайнера подслушал ее муж и отметил, что она обманывает поклонников.

"Будь честной! На чем отец возил тебя в школу?" - язвительно спросил Бекхэм.

На что его жена ответила, что в 80-е годы у ее отца был Rolls-Royce, на котором он регулярно возил дочь.

Виктория познакомилась с будущим мужем Дэвидом в 1997 году на футбольном матче, на который ее позвала коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после знакомства Виктория и Дэвид объявили о своей помолвке, а 4 июля 1999 года поженились. У пары четверо детей: сыновья Бруклин, Круз и Ромео и дочь Харпер.