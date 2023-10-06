В наряде Мадонны заметили шуточную отсылку к Папе Римскому

Журналисты Page Six заметили в новом наряде американской певицы Мадонны шуточную отсылку к Папе Римскому Франциску. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az.

65-летняя исполнительница опубликовала фото, на котором она позирует в клетчатой рубашке и черных джинсах прямого кроя. Среди прочего она надела солнцезащитные очки и кастомную толстовку из ассортимента бренда Seks с капюшоном и вышитым красными нитями портретом понтифика с крыльями, одетого в робу со словом Madonna.

Дизайнеры марки Абель Сепеда Льока и Уилл Ковалл рассказали в интервью Page Six, что при создании кофты вдохновлялись взаимоотношениями Мадонны и церкви. Известно, что она подверглась критике со стороны католической церкви после скандального выступления в Риме в 2006 году, в ходе которого она была "распята" на сцене. Тогда ныне покойный кардинал Эрсилио Тонини заявил, что королева поп-музыки зашла "слишком далеко", и назвал ее действия "кощунством".

"Мы буквально самые большие поклонники Мадонны. Мы очень любим ее и глубоко ценим ее искусство. Для нас нет большей чести, чем видеть эти фото! Мадонна - одна из самых знаковых икон всех времен", - высказались модельеры в беседе с редакторами.