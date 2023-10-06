https://news.day.az/showbiz/1604300.html Стивен Кинг перенес серьезную операцию
Стивен Кинг перенес серьезную операцию
Американский писатель Стивен Кинг сообщил, что ему сделали операцию.
Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, новостью "Король ужасов" поделился в соцсети X.
76-летний писатель рассказал, что хирургическое вмешательство ему было необходимо из-за давней травмы, которую он получил в 1999 году. Тогда Кинг попал в ужасную аварию. Писатель получил много травм. По словам Кинга, его травмированная нога начала отказывать, поэтому ему заменили тазобедренный сустав.
"Я перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Мое правое бедро, раздробленное в результате аварии летом в 1999 году, окончательно отказало", - рассказал писатель.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре