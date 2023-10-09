Предпродажи фильма-концерта Свифт превысили 100 миллионов долларов

Документальный фильм-концерт американской певицы Тейлор Свифт под названием Taylor Swift: The Eras Tour собрал на предварительной продаже билетов рекордные 100 миллионов долларов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

13 октября проект выйдет на экраны в ста странах мира. Отмечается, что картина может стать самой кассовой в США и в мире в 2023 году. По данным экспертов, проект может собрать от 100 до 125 миллионов долларов только на территории Северной Америки.