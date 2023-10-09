Стало известно, где находится певец Бруно Марс, оказавшийся под обстрелами в Тель-Авиве

Известный американский певец Бруно Марс наконец-то показался на глазах у поклонников.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, исполнитель должен был дать концерт в Тель-Авиве 7 октября, однако из-за атаки ХАМАС на Израиль шоу артиста отменили, а сам он перестал выходить на связь.

Долгое время поклонники были изрядно взволнованы за безопасность Бруно, ведь в это время город находится под активными атаками со стороны палестинских боевиков.

Однако израильские журналисты успели успокоить фанатов музыканта, пишет Times of Israel. В Instagram развлекательного шоу "Добрый вечер с Гаем Пайнсом" появились кадры, на которых Марс покидал Израиль. Певца заметили в аэропорту, где он вместе со своей командой отправлялся в Афины.

"Отвечая на ваш вопрос, после отмены шоу из-за войны, Бруно Марс покинул Израиль сегодня в 2 часа дня вместе с 60 членами экипажа. Он вылетел в Афины, а оттуда направится в Катар, чтобы продолжить свой тур", - пишут представители шоу.