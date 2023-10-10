Софи Тернер сделала необычный намек Джо Джонасу на фоне разрыва

Актриса Софи Тернер сделала необычный намек своему мужу Джо Джонасу на фоне разрыва с певцом.

В первом после объявления о разводе посте в Instagram она продемонстрировала браслет с надписью "Бесстрашная" (англ. "Fearless" - название песни подруги Тернер и бывшей девушки Джонаса Тейлор Свифт).

"Я бы могла написать несколько эссе о том, что обозначает дружеский браслет "бесстрашная" на Софи Тернер посреди ее очень публичного развода", - пишет одна из пользовательниц Twitter (ныне соцсеть X), комментируя фото.

Кроме того, пользователи соцсетей нашли намек в цвете сумочки Тернер, которую можно увидеть на снимке. На ней изображен флаг Великобритании, куда актриса хочет переехать с детьми от певца - 3-летней Уиллой и годовалой Дельфиной.

Сейчас в Нью-Йорке идет суд по делу о разводе Тернер и Джонаса. На время суда актриса с дочерями живет в квартире Тейлор Свифт.