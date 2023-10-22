Звезда «Гарри Поттера» решила стать писательницей

Британская актриса Эмма Уотсон поступила на литературный факультет Оксфордского университета. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, 33-летняя Эмма Уотсон будет проходить большую часть обучения в режиме онлайн, изредка появляясь на лекциях очно. Уточняется, что посещать занятия актриса будет в присутствии охраны, так как недавно звезда "Гарри Поттера" подверглась нападению сталкера.

37-летнего мужчину по имени Чед Майкл Бусто задержали после того, как он ворвался в гримерку за кулисами Недели моды в Нью-Йорке в Бруклин Нейви Ярд и потребовал встречи с Уотсон. В полицейском отчете говорится, что Бусто кричал на моделей и визажистов.

"Я хочу жениться на Эмме Уотсон. Дайте мне поговорить с Эммой Уотсон. Дайте мне сфотографироваться с Эммой Уотсон", - говорил он.

В мае 2023 года Эмма Уотсон в беседе с Financial Times объяснила, почему не снималась в кино почти пять лет. По словам актрисы, она чувствовала себя "немного в клетке", ей было трудно общаться с журналистами, спрашивавшими об ее отношении к собственным ролям, к созданию которых она имела мало отношения.

"С меня спрашивали так строго, что я была в отчаянии. У меня не было права голоса. Я поняла, что хочу высказываться только о тех ролях, о которых, если уж меня буду критиковать, смогу без ненависти к себе сказать - да, я провалилась, это было мое решение, я способна на большее", - объяснила она.

Актриса отметила, что вернется в актерскую профессию, однако сейчас ей нравится ждать подходящего предложения.