Хайди Клум показала взрослую дочь

Немецкая супермодель Хайди Клум вместе со своей 19-летней дочерью Лени появилась на праздничной вечеринке в Берлине.

Звездная мама и ее дочь посетили вечер бренда Intimissimi, лицами которого стали в недавней рекламной кампании.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, кадрами Хайди поделилась на своей странице в Instagram.

"Спасибо за самую волшебную ночь в Берлине на праздновании нашей новой кампании... И благодарим всех, кто пришел и провел вечер с нами", - написала в соцсети модель.

Для выхода в свет Клум-старшая выбрала мини-платье яркого розового цвета, которое дополнила босоножками на высоком каблуке. А вот Лени предпочла длинное полупрозрачное платье черного цвета, которое открыло ее прелести, и обуло черные туфли-лодочки.

В Сети поклонники отметили, что 19-летняя Лени очень похожа на свою мамочку, особенно когда улыбается: "Дочка - копия мамы", "Волшебные красавицы", "Лени очень похожа на свою маму", "Вот, что значит хорошие гены".

Напомним, что Хайди Клум - многодетная мамочка. У супермодели старшая дочь Лени от бизнесмена Флавио Бриаторе, с которым они разошлись во время беременности звезды. Также у Хайди есть трое детей от певца Сила - сыновей Генри Гюнтера и Иоганна Райли, а также дочь Лу Сулолу.