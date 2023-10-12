Наряд Майкла Джексона из культовой рекламы Pepsi выставили на аукцион

Наряд американского певца Майкла Джексона, в котором он снимался в культовой рекламе Pepsi, выставили на аукцион.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает People.

Речь идет о черной кожаной куртке с белыми вставками, в которой он появился в рекламном ролике напитка Pepsi, вышедшем на экраны в 1984 году. Первоначальная стоимость лота составляет 100 тысяч фунтов стерлингов, однако организаторы планируют продать одежду коллекционерам по цене, которая варьируется от 200 до 400 тысяч фунтов стерлингов.

Известно, что помимо упомянутого предмета гардероба на аукционе будут представлены и личные вещи других музыкантов. Онлайн-торги состоятся 10 ноября на платформе Prop Store Auction.

"Вдохновившись успехом прошлогоднего музыкального аукциона, мы предлагаем уникальные лоты от легенд рока и поп-музыки - Джона Леннона, The Beatles, Дэвида Боуи, Джорджа Майкла, Майкла Джексона, Oasis, AC/DC, KISS, Nirvana, Курта Кобейна, Queen, Элвиса Пресли и Эми Уайнхаус. Многие из вещей впервые выставляются на продажу широкой публике", - отметил Марк Хохма, директор отдела музыки и постеров Propstore.