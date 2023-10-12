https://news.day.az/showbiz/1605745.html Полиция задержала Бритни Спирс
Полиция задержала Бритни Спирс
Американскую певицу Бритни Спирс арестовали за вождение без прав и страховки. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно протоколам суда, полиция задержала исполнительницу около месяца назад и обнаружила, что Спирс водила машину без прав. Также у певицы обнаружили задолженность в размере 1140 долларов за нарушения правил дорожного движения.
При этом адвокат артистки Мэттью Розенгарт заявил, что все необходимые документы у Спирс имеются. Еще один источник, близкий к певице, опроверг отсутствие у нее прав и страховки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре