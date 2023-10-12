Apple заплатила огромный гонорар Леонардо Ди Каприо

Голливудская кинозвезда Леонардо Ди Каприо получила от Apple гонорар в размере не менее $25 млн за роль в фильме для Apple TV+ "Убийцы цветочной луны". Об этом сообщает издание Bloomberg. Режиссером картины выступил Мартин Скорсезе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, общий бюджет "Убийц цветочной луны" составил $200-250 млн. Новый фильм Мартина Скорсезе стал самым дорогим проектом в истории Apple TV+.

Премьера картины состоится 20 октября 2023 года. Фильм выйдет более чем в 10 тыс. кинотеатрах. Как минимум через 45 дней после этого, "Убийцы цветочной луны" появятся в библиотеке Apple TV+.

Bloomberg сообщает, что по похожей схеме состоятся премьеры и других ближайших потенциальных кинохитов Apple: "Наполеона" от Ридли Скотта и "Аргайла" от Мэтью Вона.

"Убийцы цветочной луны" - это триллер, снятый по мотивам одноименного книги Дэвида Гранна. Фильм расскажет о расследовании ФБР в 1920-х годах в индейском поселении Осейджей, где было открыто месторождение нефти, что обогатило местных жителей, которые позже погибли. ФБР отправляет туда агентов под прикрытием с целью раскрыть убийства.