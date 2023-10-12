Шварценеггер рассказал об отношениях с бывшей женой

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер в своей новой книге под названием Be Useful ("Быть полезным") рассказал об отношениях с бывшей женой Марией Шрайвер. Слова актера приводит People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам звезды "Терминатора", он старается не обсуждать с Марией период развода и его роман с домработницей Милдред Баеной. "Я был лицом в грязи, во тьме, и мне нужно было решить: очиститься и начать путь наверх или просто сдаться", - пишет 76-летний артист.

В комментарии изданию он отметил, что в настоящий момент поддерживает и всегда будет поддерживать со Шрайвер теплые отношения, они стараются вместе проводить праздники с детьми. Отношения с экс-супругой он назвал вечными. "Пускай теперь это другие отношения, нет причин чувствовать к ней что-то кроме любви", - подчеркнул Шварценеггер.