Сильвестр Сталлоне продал свой особняк и потерял на этом деньги

Голливудский актер и символ эпохи видеосалонов Сильвестр Сталлоне нашел покупателя для своего особняка в Калифорнии. Бывший фронтмен группы Creedence Clearwater Revival Джон Фогерти приобрел дом за 17 миллионов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пишет Robb Report.

Выставив поместье на продажу в декабре 2022 года, Сталлоне запросил сумму в 22,5 миллиона долларов. Вместе с супругой он приобрел дом в элитном районе Хидден-Хиллс в марте за 18,2 миллиона долларов. Таким образом, актер не смог не то, что заработать на недвижимости, но даже вернуть вложенные деньги.

В особняке расположены гостиная со сводчатым потолком и световыми люками, столовая с камином, четыре спальни, шесть ванных, тренажерный зал и домашний кинотеатр. На участке площадью 970 квадратных метров оборудованы конюшня и ипподром. Во дворе есть бассейн, домик для гостей, рядом разбит пруд и сад с сотней цитрусовых деревьев.

В конце 2020 года стало известно, что Сталлоне отдал за особняк с пятью спальнями, спортзалом и винным погребом 35 миллионов долларов. Дом находится в Палм-Бич, штат Флорида. Площадь усадьбы превышает 975 квадратных метров, на участке расположены гостевой домик и домик у бассейна.

Супруги Фогерти также владеют поместьем в местечке Хидден-Вэлли неподалеку от калифорнийского города Таузанд-Окс. По площади он даже превосходит бывшие владения Сталлоне - 80,9 тысячи квадратных метров. В начале 2023 года особняк был выставлен на продажу за 20 миллионов долларов, но вскоре хозяева изменили решение.