Стало известно об отношениях Гарри Стайлса с актрисой Тейлор Рассел

Впервые слухи о романе Гарри Стайлса и актрисы Тейлор Рассел ("Матрица времени", "Сумасшедшая любовь", "Клаустрофобы") появились в начале лета, передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

Тогда папарацци удалось заснять девушку на концерте Гарри, а после выступления они наслаждались прогулкой по Вене. Влюбленные по-прежнему никак не комментируют свои отношения, но и своих чувств на публике не скрывают. А сейчас об отношениях пары рассказал инсайдер.

"Гарри по уши влюблен в Тейлор. Он любит проводить с ней столько времени, сколько может. А также видит с ней будущее. Все очень серьезно, и Гарри определенно видит будущее с Тейлор", - поделился источник с Us Weekly.