Американская актриса Скарлетт Йоханссон раскрыла секрет стройности и рассказала о борьбе с прыщами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, соответствующий материал появился на сайте издания Stylist.

38-летняя знаменитость поделилась в интервью с журналистами, что старается заниматься спортом четыре раза в неделю. "Я занимаюсь пилатесом последние восемь лет или около того, и считаю, что это потрясающе. Раньше я в основном просто поднимала тяжести, но в какой-то момент мое восстановление было не таким, как раньше", - отметила она.

Кроме того, звезда "Мстителей" призналась, что всегда страдала от проблем с кожей. Перед выходом на работу Йоханссон всегда наносила на воспаления консилер и при этом использовала неправильный уход. "На тот момент я использовала все продукты, которые мне советовали и рекламировались. Я прошла через циклы избавления от прыщей, но потом у меня вновь появлялись покраснения и раздражение. Это был неразрывный круг", - посетовала собеседница издания.

Для того, чтобы приостановить это, Йоханссон стала пользоваться косметическими средствами с более щадящим составом. "Когда мне было около 20 лет, я стала увлажнять кожу, и через неделю она стала совершенно другой", - заключила она.