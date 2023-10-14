Друг Брюса Уиллиса рассказал, как деменция изменила актера
Приятель звезды Голливуда Брюса Уиллиса, продюсер Гленн Гордон Кэрон, рассказал, как деменция повлияла на жизнь актера.
Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, Кэрон поделился, что с тех пор как у артиста диагностировали деменцию, он пытается как можно чаще с ним видеться. В частности, почти ежемесячно продюсер посещает Уиллиса, потому что хочет, чтобы приятель его не забыл.
"Не всегда получается, но я пытаюсь общаться с ним и его женой. Я очень хочу остаться в его жизни", - рассказал продюсер, пишет New York Post.
По словам Гордона, больно смотреть на то, что с Брюсом Уиллисом делает болезнь. Как отметил продюсер, актер всегда по полной наслаждался жизнью.
"Никто не наслаждался так жизнью, как он. Он любил жизнь, просто обожал просыпаться каждое утро и пытаться жить полной жизнью", - поделился продюсер.
Кэрон признался, что когда видится с актером, то звезде боевиков сначала нужно определенное время, чтобы вспомнить его. Брюс Уиллис стал неразговорчивым. Кроме того, актеру пришлось отказаться от чтения, ведь языковые навыки ему больше недоступны.
"Я чувствую, что 1-3 минуты он вспоминает, кто я. Он неразговорчив. Когда-то он был ярым читателем - он не хотел, чтобы кто-то об этом знал - и сейчас не читает. Все эти языковые навыки ему больше недоступны, но он все еще Брюс", - рассказал продюсер.
Отметим, Брюс Уиллис в марте 2022 года завершил актерскую карьеру. Сообщалось, что актер страдает афазией. Однако уже в феврале 2023 стало известно, что у звезды боевиков деменция.
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