Дочь Билла Гейтса встречается с внуком Пола Маккартни

Дочь основателя Microsoft и владельца состояния в 110 миллиардов долларов, 21-летняя Фиби Гейтс опубликовала фото с внуком Пола Маккартни, 24-летним Артуром Дональдом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

На общем снимке Фиби Гейтс и Артур Дональд позируют на балконе на фоне Эйфелевой башни. Журналисты предполагают, что пара могла познакомиться через родственников: тетя Артура Дональда, модельер Стелла Маккартни, дружит с матерью Фиби Гейтс. Дочь основателя Microsoft пока не комментировала многочисленные вопросы поклонников в комментариях.

В июле 2022 года Фиби Гейтс впервые представила своего парня Роберта Росса подписчикам, опубликовав с ним совместную фотографию. Возлюбленные познакомились в Стэнфордском университете. Вскоре после этого, пользователи соцсетей начали оставлять негативные комментарии под их фотографиями - некоторые критиковали ее за то, что она вступила в отношениях с чернокожим человеком, а другие обвиняли ее парня в том, что он использует Фиби из-за ее состояния.