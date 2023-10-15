Журналисты разглядели скрытый смысл в колье Меган Маркл

Журналисты Daily Mail разглядели тайный смысл в колье американской актрисы Меган Маркл, в котором она появилась на родительском саммите своего благотворительного фонда Archewell.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, соответствующий материал появился на сайте издания.

Супруга принца Гарри выбрала для мероприятия белый брючный костюм с открытыми плечами бренда Altuzarra и дополнила свой образ роскошным ювелирным изделием марки Logan Hollowell стоимостью 4,1 тысячи долларов. Уточняется, что аксессуар выполнен из 14-каратного золота и украшен колумбийским изумрудом.

Как отмечает издание, камень является главным символом в гороскопе первенца Гарри и Маркл, сына Арчи. Считается, что минерал вдохновляет на дружбу и обладает целительными свойствами.