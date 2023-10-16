Любимый всеми актер заявил о завершении карьеры

Британский актер Майкл Кейн, которому в марте этого года исполнилось 90 лет, решил завершить карьеру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает The Guardian.

Последней на данный момент картиной, в которой снимался Кейн, стал фильм "Великий беглец" (2023 год). Он рассказывает о реальном человеке - ветеране Второй мировой войны, сбежавшем из дома престарелых в 2014 году, чтобы отправиться во Францию и почтить память боевых товарищей.

"Я посчитал, что у меня был фильм, в котором я сыграл главную роль и получил потрясающие отзывы... Что я собираюсь сделать такого, что могло бы это перебить?" - сказал Кейн, отметив, что хочет завершить карьеру на высокой ноте. Он высказал мнение, что 90-летним актерам не достаются главные роли, поэтому он решил, что может уйти из кино.

Майкл Кейн (урожденный Морис Джозеф Миклвайт) начал сниматься в кино в 1958 году. На его счету более ста ролей, в частности, в фильмах "Молодость", "Тихий американец", "Иллюзия обмана", "Kingsman" "Темный рыцарь". Он также снимался в многих фильмах Кристофера Нолана: "Темный рыцарь" и "Бэтмен: Начало", "Престиж", "Начало", "Интерстеллар", "Дюнкерк" и "Довод".

Актер шесть раз номинировался на "Оскар" и стал обладателем двух наград за роли второго плана в фильмах "Ханна и ее сестры" (1986 год) и "Правила виноделов" (1999 год). Он также является обладателем премии BAFTA и трех "Золотых глобусов",