Гвинет Пэлтроу рассказала, как использует статуэтку «Оскар» в саду

Американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен Гвинет Пэлтроу провела экскурсию по своему саду. Видео опубликовал Vogue на своем канале в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гвинет Пэлтроу ответила на 73 вопроса для журнала Vogue. Между участками сада журналисты заметили статуэтку "Оскар", которая подпирала входную дверь.

"Это моя опора. Она работает идеально!" - смеясь, ответила Гвинет.

В 1999 году актриса получила премию Оскар за лучшую женскую роль в фильме "Влюбленный Шекспир".

Гвинет Пэлтроу регулярно делится честными фото в личном блоге. По ее словам, цифра в паспорте при этом ее не беспокоит.

"Я принимаю дряблую кожу и морщины. Я принимаю свое тело и отпускаю потребность быть совершенной, выглядеть идеально, бросать вызов гравитации и логике", - объяснила она.