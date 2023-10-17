https://news.day.az/showbiz/1607102.html Николь Шерзингер привлекла внимание фотографов
Николь Шерзингер привлекла внимание фотографов
Американская певица Николь Шерзингер появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки звезды публикует Daily Mail.
45-летняя исполнительница вышла в свет в прозрачном платье длины макси, покрытом серебристыми пайетками и стразами. Вещь украшал асимметричный вырез в области груди и высокий разрез, который демонстрировал ее ногу. В качестве обуви знаменитость выбрала блестящие туфли на каблуках.
В таком образе Шерзингер отправилась на праздничный ужин в ресторан Maine Restaurant в Лондоне. Волосы она предпочла убрать в гладкий пучок, а макияж сделать ярким, в том числе накрасив губы бордовой помадой.
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