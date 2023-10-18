Кевин Спейси сорвал овации впервые после выписки из больницы

В начале месяца Кевина Спейси госпитализировали с подозрением на инфаркт. Прошло не так много времени, а актер уже в самом расцвете сил и участвует в культурных мероприятиях, передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

Just Jared сообщает, что Кевин Спейси посетил Шелдонианский театр Оксфордского университета во время дискуссии британского писателя Дугласа Мюррея. Тогда звезда на сцене прочитал монолог из пьесы Шекспира "Тимон Афинский" о культуре отмены. Зрители сопроводили его бурными овациями!

Ранее мы писали, что Кевина Спейси признали полностью невиновным по делу о сексуальном насилии. Актер уже получил первую роль. Он сыграет в британском инди-триллере Джина Фолэйза "Контроль". Фильм расскажет историю министра британского правительства Стеллы Симмонс, у которой завязываются отношения с премьер-министром страны.