Про создателя бренда Adidas снимут мини-сериал

Нильс Юул, продюсер таких популярных фильмов, как "Феррари" и "Убийцы цветочной луны", работает над мини-сериалом о создателе популярного бренда Adidas Ади Дасслера.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание Variety, сериал посвящен Ади Дасслеру и его вражде с братом Рудольфом, основателем Puma. История будет представлена с точки зрения старшей дочери Дасслера Инге, которая расскажет о "бескомпромиссной страсти ее отца к спорту и его одержимости инновациями".

Авторы называют предстоящий сериал "творческим пересечением сериалов "Корона" и "Наследников"", уже получивших признание зрителей. Всего в первом сезоне запланировано 12 серий.

Проект находится на ранней стадии разработки. Дата выхода мини-сериала пока не раскрывается.