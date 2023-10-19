Бритни Спирс обвинила экс-избранника Джастина Тимберлейка

Певица Бритни Спирс в своих новых мемуарах "Женщина во мне" рассказала об изменах экс-избранника, солиста *NSYNC Джастина Тимберлейка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом пишет TMZ.

Бритни заявила, что Тимберлейк, с которым она встречалась с 1999 по 2002 год, изменял ей с другой знаменитостью. Имени любовницы она называть не стала.

По словам артистки, эта женщина уже завела семью, и певица не хочет причинять ей вреда.

В 2002 году после разрыва со Спирс Тимберлейк выпустил песню "Cry Me a River" ("Наплачь мне реку"), в основу которой легла, как он утверждал, ссора с бывшей избранницей. Многие поклонники звездной пары предположили, что это Бритни изменила Джастину.