Бритни Спирс шокировала, что Джастин Тимберлейк заставил ее сделать аборт

Американская поп-звезда Бритни Спирс ошеломила поклонников откровенным признанием.

Вскоре свет увидят мемуары исполнительницы, в которых она поделилась довольно личным. В частности, Спирс впервые призналась, что ее бывший бойфренд, певец Джастин Тимберлейк, заставил ее сделать аборт. Как известно, в начале своей карьеры Бритни и Джастин встречались.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, это было 20 лет назад, но Спирс до сих пор больно из-за того, что тогдашний любимый не захотел иметь с ним общего ребенка.

"Я очень любила Джастина. Я всегда ожидала, что однажды у нас будет семья. Это случилось намного раньше, чем я ожидала. Но Джастин определенно не был рад беременности. Он сказал, что мы не готовы к рождению ребенка, что мы слишком молоды. Уверена, что люди возненавидят меня за это, но я согласилась не рожать ребенка. Не знаю, было ли это правильным решением. Если бы это было предоставлено мне одной, я бы никогда этого не сделала. И все же Джастин был уверен, что не хочет быть отцом", - рассказала в мемуарах Бритни, пишет DailyMail.

Говорят, что черновой вариант мемуаров Тимберлейк уже имеет и он совсем не рад тому, что Спирс еще планирует рассказать миру об их отношениях.

Напомним, что Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк начали встречаться в 1997 году. Их роман продлился до 2002 года. Они познакомились на детском шоу "Клуб Микки Мауса", когда Бритни было всего 12, одако страсть между будущими звездами вспыхнула со временем. Их разрыв для фанатов стал настоящим шоком, ведь ничто не предвещало беды. Кто стал инициатором расставания тоже доподлинно неизвестно. Говорят, что Бритни изменила Джастину со своим танцором. Возможно, в своих мемуарах Спирс на этой теме больше сконцентрируется.