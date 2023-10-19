Скончался звезда фильмов о Рокки

Ушел из жизни известный американский актер итальянского происхождения Берт Янг, который сыграл роль Поли Пеннино в серии фильмов о Рокки, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным агентства, актер скончался еще 8 октября. Эту информацию изданию подтвердила его менеджер из Лос-Анджелеса Линда Бенски. На момент смерти Янгу было 83 года.

Берт Янг появился на свет 30 апреля 1940 года в Куинсе в Нью-Йорке. Имя, которое ему дали при рождении, было Джеральд Томмазо Делуиз.

В 1950-х годах он служил в Корпусе морской пехоты США. После Янг начал учиться в актерской студии под руководством Ли Страсберга.

В кино Янг дебютировал в 1968 году в сериале "Коломбо". С тех пор он снялся в десятках других проектов, однако зрителям он больше всего запомнился по роли мясника-алкоголика и приятеля главного героя Сталлоне, Рокки Бальбоа. За нее Янга номинировали на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.