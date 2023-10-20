Моника Беллуччи и Тим Бертон дебютировали как пара

Влюбленные появились вместе на Римском кинофестивале, где накануне прошла премьера фильма Diabolik chi sei? с участием актрисы, передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk.

Для своего выхода Моника Беллуччи выбрала серое платье в пол, которое идеально подчеркнуло ее фигуру. Дополнила она свой образ ожерельем и сумкой. А режиссер был в классическом костюме. На красной дорожке звезды не скрывали своих чувств друг к другу: они держались за руки, обнимались.

Как мы писали ранее, об отношениях Моники Беллуччи и Тима Бертона стало известно после того, как французская газета Paris Match разместила на обложке фотографию со свидания звезд. А вскоре в Сети появились кадры, на которых актриса и режиссер целовались. Говорят, они сблизились в октябре прошлого года на кинофестивале имени братьев Люмьер. Этим летом актриса подтвердила их роман. "Я рада, что встретила его. Это одна из тех встреч, которые так редко случаются в жизни. Я люблю его", - сказала она в интервью Elle.