Еще одна женщина обвинила композитора Эльфмана

70-летнего композитора Дэнни Эльфмана снова обвинили в сексуальном насилии. Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Hollywood Reporter.

На этот раз истцом выступила 47-летняя жительница Мэриленда. По ее словам, она познакомилась с Эльфманом на вечеринке в апреле 1997 года.

"Он начал приглашать ее на отраслевые мероприятия, интересуясь ее мнением о фильмах и музыке и обращаясь с ней как с "консультантом и протеже", - говорится в публикации.