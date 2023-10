Рок-группа The Rolling Stones выпустила новый студийный альбом, получивший название Hackney Diamonds. Первый за 18 лет диск группы с оригинальными песнями, который стал доступен в пятницу на стриминговых платформах и поступил в продажу на физических носителях, насчитывает 12 треков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

К работе над некоторыми композициями были привлечены и другие исполнители. Sweet Sounds of Heaven записана совместно с Леди Гагой и Стиви Уандером. Get Closer и Live By The Sword - вместе с Элтоном Джоном; во втором случае за ударной установкой был барабанщик группы Чарли Уоттс, композицию записали до его смерти в 2021 году. Еще один трек,где звучат ударные в исполнении Уоттса, - Mess It Up. В песне Bite My Head Off ритм на бас-гитаре задает один из основателей группы The Beatles 81-летний Пол Маккартни.

Критики высоко оценили альбом. Так, газета The Times в своем обзоре назвала пластинку "радостью с начала до конца". При этом издание замечает, что Hackney Diamonds звучит как прощание рок-коллектива, который отметил в 2022 году 60 лет с момента основания. The Guardian пишет, что "если это конец, то уходят они, громко хлопнув дверью".

Как ранее рассказал солист группы Мик Джаггер, название альбома происходит из реалий района северного лондонского района Хакни. "Бриллиантами Хакни" называют осколки стекол.