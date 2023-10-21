Американская певица Бритни Спирс назвала переломный момент в своей жизни в интервью с Дайаной Сойер после расставания с Джастином Тимберлейком. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на новые мемуары поп-звезды "Женщина во мне", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В своей книге Спирс отметила, что была опустошена разрывом, которое инициировал Тимберлейк посредством СМС-сообщения. Исполнительница добавила, что в тот период мечтала уйти из музыкальной индустрии.

Исполнительница отметила, что после раскола звездной пары СМИ изображали ее как "блудницу, разбившую сердце золотого мальчика Америки". Спирс вспомнила, как во время того, как она пыталась справиться с горем, ее отец Джейми Спирс и команда менеджеров артистки заставили ее дать интервью Дайане Сойер, которое в конечном итоге стало для нее переломным моментом. Знаменитость отметила, что Сойер тогда спросила ее, что она сделала с Тимберлейком, что причинило ему "столько боли".