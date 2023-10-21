В Голливуде актеры устроили забастовку из-за нарядов на Хэллоуин

В Голливуде начались новые забастовки. На этот раз причиной недовольства актеров стали рекомендации профсоюза SAG-AFTRA по подбору нарядов на Хэллуоин, пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На своем веб-сайте представители профсоюза рекомендовали актерам воздержаться от публикаций фото в нарядах персонажей из игр или кино.

"Выбирайте костюмы, вдохновленные обобщенными персонажами и фигурами (призрак, зомби, паук и т.д.)", - говорится в заявлении SAG-AFTRA.

Свои рекомендации они объяснили тем, что во время забастовок в Голливуде не стоит предавать огласке студии, которые создают игры и кино.

Многие актеры высказали свое недовольство в социальных сетях. Среди них - Мэнди Мур и Мелисса Гилберт. Последняя призвала профсоюз отменить это правило.

Напомним, что забастовки в Голливуде начались в июле 2023 года. Участники протестов заявили, что недовольны условиями труда и потребовали улучшить их, повысив зарплату, обеспечив социальные гарантии и защиту прав представителей киноиндустрии.