Мерил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака

Американская актриса Мерил Стрип рассталась с мужем-скульптором Доном Гаммером после 45 лет брака. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на представителя звезды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

74-летняя обладательница Оскара и ее 76-летний супруг уже шесть лет не живут вместе, уточнил он. "Дон Гаммер и Мерил Стрип расстались более шести лет назад. Они всегда будут заботиться друг о друге", - сказал представитель актрисы.

При этом супруги вместе посещали церемонию вручения премии "Оскар" в 2018 году, а 20 октября 2023 года Стрип посетила Церемонию вручения премии принцессы Астурийской с обручальным кольцом на руке. У звездной пары четверо детей и пять внуков.