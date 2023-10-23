https://news.day.az/showbiz/1608723.html Ариану Гранде засняли на свидании с Губкой Бобом - ФОТО
Ариану Гранде засняли на свидании с Губкой Бобом - ФОТО
Певицу Ариану Гранде снова засняли на свидании с актером Итаном Слейтером. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание TMZ.
Слейтера и Гранде увидели вместе в кафе одного из дорогих отелей в Нью-Йорке. Пара сидела за столиком спиной к другим посетителям заведения. Очевидцы рассказали, что влюбленные пили вино, флиртовали друг с другом и трогали друг друга.
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