Ариану Гранде засняли на свидании с Губкой Бобом

Певицу Ариану Гранде снова засняли на свидании с актером Итаном Слейтером. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание TMZ.

Слейтера и Гранде увидели вместе в кафе одного из дорогих отелей в Нью-Йорке. Пара сидела за столиком спиной к другим посетителям заведения. Очевидцы рассказали, что влюбленные пили вино, флиртовали друг с другом и трогали друг друга.