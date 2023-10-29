Дженнифер Лопес избавилась от особняка в США после оформления ипотеки

Поп-певица Дженнифер Лопес избавилась от дома в США после того, как оформила ипотеку на 30 лет вместе с мужем, актером Беном Аффлеком. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

Звезда выставила свой особняк в престижном районе Лос-Анджелеса, Бель-Эйр, на продажу еще в феврале. Новый хозяин заплатил за него 34 миллиона долларов, сделка побила предыдущий ценовой рекорд в этом районе. При этом изначально Лопес, купившая дом в 2016 году, просила за него 42,5 миллиона долларов. Дом был последним объектом недвижимости, которым она владела еще до замужества с Беном Аффлеком.

В особняке площадью около 1300 квадратных метров есть девять спален и 13 ванных комнат, а также большой камин, крытый кинотеатр с постерами фильмов, в которых играли Лопес и Аффлек, тренажерный зал, бар и библиотека. В интерьерах дома использованы дерево и камень. Кроме того, на участке обустроены бассейн, коттедж для гостей, поляна для игры в гольф, а также амфитеатр на 100 мест.