https://news.day.az/showbiz/1610214.html Мадонна во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
Мадонна во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
После реабилитации Мадонна быстро восстановилась и уже находится в турне. Ее трудолюбие явно несет плоды.
Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, певица второй раз попала в Книгу рекордов Гиннесса.
Все дело в том, что певица по-прежнему является самой продаваемой. За ее 40-летнюю карьеру было продано более 400 миллионов пластинок. Мадонна держит этот рекорд с 2009 года. Вслед за ней идут Рианна, Мэрайя Кэри, Тейлор Свифт и Бейонсе.
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