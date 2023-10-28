Мадонна во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннесса

После реабилитации Мадонна быстро восстановилась и уже находится в турне. Ее трудолюбие явно несет плоды.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, певица второй раз попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Все дело в том, что певица по-прежнему является самой продаваемой. За ее 40-летнюю карьеру было продано более 400 миллионов пластинок. Мадонна держит этот рекорд с 2009 года. Вслед за ней идут Рианна, Мэрайя Кэри, Тейлор Свифт и Бейонсе.