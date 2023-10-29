https://news.day.az/showbiz/1610394.html Умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри
Умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри
Американский актер Мэттью Перри, сыгравший роль Чендлера Бинга в сериале "Друзья" (1994-2004), умер в возрасте 54 лет, сообщили источники в правоохранительных органах, передает Day.Az.
Согласно информации, тело актера было найдено 28 октября в его доме в Калифорнии.
По данным источников, 28 октября в службу экстренной помощи поступил звонок об остановке сердца у актера. Отмечается, что на месте происшествия наркотиков обнаружено не было.
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