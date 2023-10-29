Умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри

Американский актер Мэттью Перри, сыгравший роль Чендлера Бинга в сериале "Друзья" (1994-2004), умер в возрасте 54 лет, сообщили источники в правоохранительных органах, передает Day.Az.

Согласно информации, тело актера было найдено 28 октября в его доме в Калифорнии.

По данным источников, 28 октября в службу экстренной помощи поступил звонок об остановке сердца у актера. Отмечается, что на месте происшествия наркотиков обнаружено не было.