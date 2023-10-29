Полиция США начала расследование по делу о смерти актера Мэттью Перри

Полиция США начала расследование смерти 54-летнего актера Мэттью Перри, которого нашли мертвым в джакузи в Лос-Анджелесе, как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN 29 октября.

"На экстренный номер 911 поступил вызов с запросом спасения человека в воде. Звонивший не уточнил обстоятельства ситуации и личность человека, которому потребовалась помощь", - сказал представитель полиции Лос-Анджелеса.

На месте кончины актера не найдено никаких следов насильственной смерти, но расследованием инцидента занялся отдел убийств и ограблений полиции Лос-Анджелеса.

"Влияние его комедийного гения ощущалось во всем мире, и его наследие будет жить в сердцах многих людей. Это душераздирающий день, и мы посылаем нашу любовь его семье, его близким и всем его преданным поклонникам", - говорится в сообщении Warner Bros. Television Group.