Гвинет Пэлтроу рассказала о романе с Мэттью Перри

До сих пор сложно поверить в смерть звезды "Друзей" Мэттью Перри. Ситуацию уже прокомментировали его коллеги по сериалу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, не воздержалась от высказываний и Гвинет Пэлтроу, с которой у актера был недолгий роман в 1993 году.

"Я познакомилась с Мэтью Перри в 1993 году на театральном фестивале в Уильямстауне в Массачусетсе. Мы оба провели там большую часть лета, играя в спектаклях. Он был таким забавным, таким милым, и с ним было так весело. Мы ездили купаться в ручьях, пили пиво в местном баре колледжа, целовались на поле с высокой травой. Это было волшебное лето", - подписала актриса пост в социальной сети. Она также рассказала, что это все происходило после того, как отснялся пилотный эпизод "Друзей", поэтому Мэттью тогда очень "нервничал, надеясь, что большой прорыв не за горами".

Напомним, тело актера нашли в джакузи его дома в Лос-Анджелесе. Как сообщают СМИ, точная причина смерти пока неизвестна, однако сообщается, что запрещенных веществ в здании найдено не было. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате утопления.