https://news.day.az/showbiz/1610607.html Отцу Филиппа Киркорова вызвали скорую
Отцу Филиппа Киркорова вызвали скорую
Отцу Филиппа Киркорова народному артисту РФ Бедросу Киркорову утром вызвали скорую из-за проблем с дыханием, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, передает Day.Az.
"Бедросу Киркорову вызвали скорую. Артист пожаловался, что он задыхается", - рассказал собеседник.
Бедросу Киркорову оказали помощь дома и посоветовали обратиться в поликлинику. Подробности о состоянии здоровья 91-летнего артиста выясняются.
Летом Бедрос Киркоров сообщил, что оглох на одно ухо после установки кардиостимулятора. Также Киркоров жаловался на боли в конечностях и быструю утомляемость. Из-за этого он вынужден передвигаться с помощью двух тростей.
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