Отцу Филиппа Киркорова вызвали скорую

Отцу Филиппа Киркорова народному артисту РФ Бедросу Киркорову утром вызвали скорую из-за проблем с дыханием, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, передает Day.Az.

"Бедросу Киркорову вызвали скорую. Артист пожаловался, что он задыхается", - рассказал собеседник.

Бедросу Киркорову оказали помощь дома и посоветовали обратиться в поликлинику. Подробности о состоянии здоровья 91-летнего артиста выясняются.

Летом Бедрос Киркоров сообщил, что оглох на одно ухо после установки кардиостимулятора. Также Киркоров жаловался на боли в конечностях и быструю утомляемость. Из-за этого он вынужден передвигаться с помощью двух тростей.