Голливудские инсайдеры рассказали о последних годах жизни Мэттью Перри

Не стало звезды "Друзей" Мэттью Перри. На момент смерти ему было 54 года. Тело актера нашли в джакузи его дома в Лос-Анджелесе.

Как передает Day.Az со ссылкой на на PeopleTalk, инсайдеры рассказали, как голливудская звезда провел последние годы своей жизни.

Источник сообщил , что незадолго до своей смерти актер выглядел очень "грустным и подавленным" (все из-за отсутствия семьи). "Мэтью всегда мечтал иметь идеальную семью", - сказал источник, близкий к звезде. "Он хотел жену и, по крайней мере, пару детей. И рассказывал, что даже не против жениться на женщине, у которой уже есть дети", - сказал аноним.

Напомним, осенью 2020-го актер обручился с литературным агентом Молли Гурвиц менее чем через год после начала отношений. Объявляя о помолвке, Перри заявлял, что встречается "с лучшей женщиной на планете". Однако летом 2021-го они разошлись. "Некоторые вещи просто не работают, и это одна из них. Я желаю Молли всего самого лучшего", - сказал тогда Перри.

Также он рассказал, что прошлой зимой он серьезно заболел (у него были проблемы с алкоголем и наркотиками). "Мы все беспокоились, что на этот раз он не поправится. Он провел в больнице больше месяца, из-за чего похудел и выглядел изможденным. Но каким-то образом, как всегда делал Мэтью, он выжил и продолжал надеяться, что новая работа или новая женщина не за горами", - сказал инсайдер.

"Все, чего Мэтт когда-либо хотел, - это быть счастливым", - говорит источник. "Но он всегда искал любовь и счастье в самых неподходящих местах. Как печально, что, когда он умер, он, по слухам, был один".