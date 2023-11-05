Билли Айлиш возглавила кампанию Gucci по выпуску новой сумки из этичного материала

Через два года после запуска своих первых кроссовок, изготовленных из искусственного этичного материала Demetra, компания Gucci представила новую версию своей традиционной сумки Horsebit 1955, сделанной из этой же ткани. Рекламную компанию нового продукта возглавила популярная американская певица Билли Айлиш, сообщает Women's wear daily, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это первая сумка Gucci, изготовленная из материала Demetra. Как рассказали в компании, она отражает стремление дома к более этичному будущему моды и к внедрению перерабатываемых тканей в свои коллекции, сохраняя при этом традиционное мастерство дубления.

Сумка Horsebit 1955 нового асимметричного силуэта, украшенная архивной эмблемой, продается в черном цвете Demetra по цене $3500.

Фотографом рекламной кампании, придуманной креативным директором Сабато Де Сарно, стал Тайрел Хэмптон.

Компания Gucci также сделала пожертвование в пользу фонда Support + Feed, основанного в Лос-Анджелесе Мэгги Бэрд для создания этичной системы питания на основе растений.

В 2021 году Айлиш объединилась с Nike для создания коллекции экологически чистых кроссовок - двух видов Air Jordan, которые на 100% являются веганскими и на 20% изготовлены из переработанных материалов. Годом ранее певица сотрудничала с H&M в создании коллекции экологически чистых товаров. В 2021 году она была названа человеком года по версии PETA.