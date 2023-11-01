Голливудский актер Роберт Де Ниро устроил скандал в суде после обвинений бывшей помощницы Грэхем Чейз Робинсон в насилии. Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Guardian.

Известно, что в Нью-Йорке началось заседание суда заседание суда с участием 80-летнего артиста и его экс-ассистентки. Де Ниро подал иск в суд о неисполнении Робинсон ее служебных обязанностей. В свою очередь Робинсон обвинила Де Ниро в сексизме и переработках и потребовала 12 миллионов долларов в качестве компенсации. Во время разбирательства звезда фильма "Славные парни" разозлился и воскликнул в ответ на показания Робинсон: "Все это чушь!"

Отмечается, что девушка устроилась на работу к Де Ниро его личным ассистентом в 2008 году. В 2019 году она заняла пост вице-президента по производству и финансам в принадлежащей актеру компании Canal Productions. Когда она уволилась из нее, Де Ниро подал на нее в суд.