Стали известны первые результаты вскрытия Мэттью Перри

Первые результаты вскрытия актера Мэттью Перри стали известны 1 ноября, сообщает издание TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Патологоанатомы заключили, что в крови артиста не было наркотиков фентанила или метамфетамина, передозировку которых подозревали у Перри.

Сейчас токсикологические исследования тела продолжаются, более подробные результаты будут известны через четыре-шесть месяцев.

Мэттью Перри не стало 29 октября. Актер наиболее известен по роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья", выходившем с 1994 по 2004 год, где он снялся во всех 234 эпизодах. Его несколько раз номинировали на премию Гильдии киноактеров за лучшую мужскую роль (сериал "Друзья") и однажды вручили ее.