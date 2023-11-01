Стали известны первые результаты вскрытия Мэттью Перри
Первые результаты вскрытия актера Мэттью Перри стали известны 1 ноября, сообщает издание TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Патологоанатомы заключили, что в крови артиста не было наркотиков фентанила или метамфетамина, передозировку которых подозревали у Перри.
Сейчас токсикологические исследования тела продолжаются, более подробные результаты будут известны через четыре-шесть месяцев.
Мэттью Перри не стало 29 октября. Актер наиболее известен по роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья", выходившем с 1994 по 2004 год, где он снялся во всех 234 эпизодах. Его несколько раз номинировали на премию Гильдии киноактеров за лучшую мужскую роль (сериал "Друзья") и однажды вручили ее.
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